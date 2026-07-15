È stata resa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere coinvolto nell’uccisione di due rapinatori e nel ferimento di un terzo durante una rapina nel suo negozio, avvenuta il 28 aprile 2021. La sentenza riguarda l’uomo di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che aveva aperto il fuoco durante l’assalto. La decisione è stata depositata dopo i vari gradi di giudizio.

È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio avvenuto il 28 aprile 2021. La decisione è stata presa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, rendendo così irrevocabile la sentenza emessa nei precedenti gradi di giudizio. Con il rigetto del ricorso si chiude definitivamente uno dei casi di cronaca giudiziaria più discussi degli ultimi anni, che aveva riacceso il dibattito sul tema della legittima difesa e dei limiti entro cui può essere invocata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero spara e uccide due rapinatori: la sentenza è appena arrivata

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Mario Roggero racconta la sua storia

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