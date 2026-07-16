Mario Roggero condannato in via definitiva | la difesa pubblica dei vip

Mario Roggero è stato condannato in via definitiva. La sentenza ha stabilito la sua colpevolezza, chiudendo così il procedimento giudiziario. La decisione è stata confermata dopo le fasi di appello, senza possibilità di ricorso. La notizia ha suscitato reazioni di sostegno da parte di alcuni personaggi pubblici, che hanno espresso la loro solidarietà.

Mario Roggero è stato condannato in via definitiva. Diversi vip e politici lo hanno pubblicamente difeso. Si è concluso con una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione il lungo iter giudiziario che ha coinvolto Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nell’aprile del 2021 sparò contro tre rapinatori in fuga dopo l’assalto al suo negozio. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza pronunciata in Appello, rendendo definitiva la pena. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica tra chi ritiene che il commerciante abbia agito per difendere sé stesso e la propria famiglia e chi, invece, condivide le motivazioni della magistratura che ha escluso la legittima difesa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Mario Roggero condannato in via definitiva

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Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Un passaggio del video postato ieri dopo la sentenza x.com

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