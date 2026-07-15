Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato e ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una tentata rapina nel suo negozio il 28 aprile 2021. I suoi avvocati hanno dichiarato che si costituirà già oggi. La sentenza si basa sulle accuse di omicidio e lesioni durante un episodio di difesa personale.

Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 sparò e uccise due rapinatori, ferendone un terzo, che avevano tentato il colpo nel suo negozio di Grinzane Cavour. Come hanno riferito i suoi avvocati al termine dell’udienza, Roggero si costituirà già oggi in carcere, senza aspettare ulteriormente. La procura generale della Cassazione questa mattina ha chiesto la conferma della condanna. Il gioielliere, tuttavia, ha sempre sostenuto di aver reagito per proteggere se stesso e la propria famiglia presente in quel momento in negozio mentre secondo l'accusa i colpi sarebbero stati esplosi quando il pericolo era cessato, poiché i rapinatori erano in fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni per l'omicidio di due rapinatori. I suoi avvocati: "Si costituirà già oggi"

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Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori

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Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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