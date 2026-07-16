Mario Roggero si è presentato nel carcere di Fossano per iniziare a scontare la pena, ma il caso continua a dividere opinione pubblica e politica. Dopo la sentenza definitiva della Cassazione, il centrodestra ha annunciato un’iniziativa per chiedere la grazia. Nel frattempo, il ministro della Difesa ha annunciato l’intervento di un rappresentante del governo per discutere sulla vicenda.

Si è presentato nel carcere di Fossano per iniziare a scontare la pena, ma il caso di Mario Roggero continua a dividere politica e opinione pubblica. Dopo la sentenza definitiva della Cassazione, il gioielliere di 72 anni è al centro di un nuovo confronto: il centrodestra annuncia un’iniziativa per chiedere la grazia. Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per la morte di due rapinatori, uccisi fuori dalla sua gioielleria. Una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa, tornata al centro dell’attenzione nel giorno dell’ingresso in carcere dell’uomo. Mario Roggero in carcere dopo la condanna definitiva. La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna nei confronti del commerciante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mario Roggero, colpo di scena: interviene Crosetto

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Mario Roggero racconta la sua storia

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Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà. A dirlo all'ANSA è Dante Roggero, fratello di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 ucci x.com

Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit

Roggero condannato, il Centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia. Crosetto: Eviti il carcereConto che la giustizia sia giustizia con la ‘g’ maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne, che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e ... affaritaliani.it

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