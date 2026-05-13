La registrazione della penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne si è svolta il 12 maggio 2026. Durante la puntata sono stati mostrati alcuni momenti di tensione tra Cinzia Paolini e Mario Lenti. È stato anche presente Marco Troiani, che si è mostrato visibilmente arrabbiato. La puntata è stata caratterizzata da vari sviluppi e confronti tra i protagonisti.

E’ stata registrata il 12 maggio 2026 la penultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione ed è stata ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione, oltre alla scelta di Ciro Solimeno, ci sono anche le dinamiche del trono over, con protagonisti Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. Alessio Rubeca parla dopo la rottura con Sara Gaudenzi e spiazza i fans Uomini e Donne anticipazioni: ritorno di fiamma tra Cinzia e Mario. Durante la registrazione di Uomini e Donne, Cinzia Paolini si siede nuovamente al centro studio. Una presenza che riporta subito l’attenzione su una delle storie più discusse delle ultime settimane. A sorpresa, davanti a lei si accomoda Mario Lenti, con cui ha ripreso a frequentarsi.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena tra Cinzia Paolini e Mario Lenti: Marco Troiani furioso

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