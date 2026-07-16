Il rapporto sulla filiera subacquea italiana stima un valore di 3,5 miliardi di euro. La ricerca evidenzia un ecosistema produttivo strutturato, con aziende impegnate in attività legate al mare e alle attività subacquee. La filiera comprende imprese di vario tipo, dall'estrazione di risorse marine alla pesca, fino alla nautica e ai servizi sott’acqua. La fotografia mostra un settore che si configura come uno dei più rilevanti nel panorama economico nazionale.

Roma, 16 (Adnkronos) - "Il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana rappresenta una fotografia organica di un'ecosistema produttivo strategico del nostro Paese". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare. "Questa filiera - ha sottolineato il ministro citando i dati del Rapporto - fattura 3,5 miliardi di euro e può contare su un capitale umano di grande qualità, con oltre 25mila laureati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mare, Urso: "Italia leader nella filiera underwater, suo valore 3,5 miliardi"

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