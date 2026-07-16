Mare Urso | Italia leader nella filiera underwater suo valore 3,5 miliardi
Il rapporto sulla filiera subacquea italiana stima un valore di 3,5 miliardi di euro. La ricerca evidenzia un ecosistema produttivo strutturato, con aziende impegnate in attività legate al mare e alle attività subacquee. La filiera comprende imprese di vario tipo, dall'estrazione di risorse marine alla pesca, fino alla nautica e ai servizi sott’acqua. La fotografia mostra un settore che si configura come uno dei più rilevanti nel panorama economico nazionale.
Roma, 16 (Adnkronos) - "Il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana rappresenta una fotografia organica di un'ecosistema produttivo strategico del nostro Paese". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare. "Questa filiera - ha sottolineato il ministro citando i dati del Rapporto - fattura 3,5 miliardi di euro e può contare su un capitale umano di grande qualità, con oltre 25mila laureati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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