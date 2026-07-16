Il governo ha dichiarato che mare e spazio sono ora priorità nazionali, puntando a valorizzare il settore subacqueo e quello spaziale. Secondo un rappresentante ufficiale, queste aree rappresentano sfide che possono migliorare la posizione dell’Italia a livello internazionale. La strategia mira a sviluppare progetti e investimenti specifici in questi settori per rafforzare la presenza del paese nel panorama globale. Nessuna data o dettaglio operativo è stato fornito nel comunicato.

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Questo governo è riuscito a fare del mare e della dimensione subacquea una priorità e una sfida che, insieme al mondo dello spazio, può dare all'Italia un prestigio internazionale". Lo ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare. "L'Italia - ha proseguito il ministro - è fra i primi in Europa a lavorare sulla subacquea e siamo fra i primi ad esserci dotati di un quadro normativo senza il quale ci sarebbe un farwest. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mare, Musumeci: "Underwater e spazio sfide priorità per il governo"

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