Così il governo fa dello spazio una priorità nazionale

Il governo ha deciso di mettere lo spazio tra le sue principali priorità nazionali, integrandolo nelle strategie di politica industriale e di sicurezza. La nuova impostazione coinvolge investimenti e iniziative volte a rafforzare la presenza del paese nel settore spaziale, tradizionalmente considerato un campo di frontiera tecnologica. Questa scelta mira a migliorare la competitività e a creare nuove opportunità nel settore, con un'attenzione particolare alle attività di ricerca, sviluppo e collaborazione internazionale.

Il governo porta lo spazio al centro della strategia nazionale, trasformando un settore a lungo percepito come frontiera tecnologica in un terreno di politica industriale, sicurezza e competitività. La riunione del Comint a Palazzo Chigi diventa così il luogo in cui Giorgia Meloni rivendica una linea di continuità e di coordinamento, con l’obiettivo di dare all’Italia una regia più solida in un dominio dove ricerca, impresa, difesa e servizi commerciali si intrecciano sempre di più. La posta in gioco non è solo la capacità di innovare, ma la possibilità di restare agganciati alle catene del valore più avanzate. Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha spiegato di voler fare il punto sulla strategia avviata dall’esecutivo per valorizzare lo spazio, definito “un ambito strategico per il nostro presente e il nostro futuro”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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