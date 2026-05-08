Musumeci | Con ' Pagine d' aMare' Governo promuove cultura del mare

Il governatore ha annunciato che si sta avviando alla terza edizione di un evento dedicato alla cultura del mare, con tappe che coinvolgono diverse capitali delle repubbliche marinare. Ha aggiunto che, se il calendario lo permetterà, si terrà anche una quarta tappa, proseguendo così il progetto di promozione delle tradizioni marittime. La manifestazione si svolge in diverse città italiane, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale legato al mare.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Siamo ormai alla terza edizione, ogni tappa una capitale delle repubbliche marinare, la prossima, se il calendario dovesse consentircelo, arriveremo alla quarta. È l'obiettivo del Governo di affidare alla letteratura il compito di promuovere la cultura del mare. Questo significa dare al mare un'anima identitaria, culturale, non solo ambientale, non solo economica". E' quanto ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci partecipando oggi a Pisa, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorta, alla III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare', promossa e organizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Musumeci: "Con 'Pagine d'aMare' Governo promuove cultura del mare" Notizie correlate Pisa 2026: Pagine d’aMare unisce cultura, mare ed economiaLa città di Pisa si prepara ad accogliere, il venerdì 8 maggio 2026, la terza edizione della rassegna letteraria Pagine d’aMare, un evento che pone... Leggi anche: Sveva Sagramola: "Con Pagine d'aMare' importanza al nostro mare che soffre" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pagine d'aMare | 8 maggio, Pisa | Ministro Musumeci; Mare e cultura, annunciati i vincitori di Pagine d’aMare: premiazione a Pisa l’8 maggio con Musumeci; Annunciati i vincitori della terza edizione di Pagine d’aMare; I vincitori della terza edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare'. 'Pagine d'aMare', a Pisa la cerimonia di premiazioneRoma, 8 mag. (Adnkronos) - Si è svolta oggi, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti a Pisa, la cerimonia di premiazione della III edizione ... iltempo.it Incendio sul Monte Faeta, il ministro Musumeci: Dalla Regione non è arrivata la richiesta di emergenza nazionaleLa Toscana può attingere a un fondo presso il Dipartimento nazionale, che quest'anno abbiamo alimentato di 40 o 50 milioni proprio a disposizioni delle Regioni ... msn.com Dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Radio 24, Giampaolo Musumeci vi guida con “Nessun luogo è lontano” alla scoperta di ciò che accade oltre i confini italiani. Al #FestivalEconomiaTrento, vi aspetta insieme a Beppe Salmetti per "Il giro del mondo in 80 doma - facebook.com facebook