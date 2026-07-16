Il presidente del Senato ha partecipato alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana, sottolineando che questa area è sempre più rilevante per la tutela degli interessi nazionali. L'evento si è svolto nella Sala degli Atti Parlamentari. La relazione analizza lo stato attuale delle attività subacquee e le strategie di difesa e tutela delle risorse marine italiane. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti del rapporto.

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, ha inviato un indirizzo di saluto in occasione della presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana, ospitata oggi presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica. Nel messaggio, La Russa sottolinea il valore strategico, industriale e tecnologico del comparto underwater, evidenziando come la dimensione subacquea rappresenti un ambito sempre più rilevante per la tutela degli interessi nazionali, per la sicurezza delle infrastrutture critiche e per lo sviluppo dell'economia del mare. "Al di sotto della superficie del mare – rileva il presidente del Senato – si concentra un patrimonio di infrastrutture, risorse, conoscenze e tecnologie che riveste un ruolo sempre più determinante". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mare, La Russa: "La dimensione subacquea sempre più rilevante per tutela interessi nazionali"

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