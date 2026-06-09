Usa-Israele | interessi sempre più divergenti

La quarta guerra del Golfo si conclude con interessi tra Usa e Israele sempre più divergenti. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni crescenti e di scontri che coinvolgono diverse fazioni. Le strategie e le alleanze tra le due parti si sono allontanate, creando una distanza evidente nelle rispettive posizioni. La crisi continua a evolversi senza che si intraveda una soluzione immediata, mentre le parti coinvolte si preparano a ulteriori sviluppi.

Come finirà, in fondo, lo sappiamo già. C’è qualche cosa di paradossale in questa quarta guerra Golfo. Dell’Iran si capiscono chiaramente quali sono gli obiettivi – garantire la sopravvivenza del regime e preservare il Libano degli Hezbollah e il Mar Rosso degli Houthi – e quindi la difesa dello spazio geopolitico della Mezzaluna sciita, costruito passando per la Mesopotamia, in oltre 45 anni di guerre e diplomazia. L’alleanza tra Usa e Israele che ha scatenato la guerra il 28 febbraio proietta invece messaggi sempre più contraddittori e tra loro abbastanza incompatibili. In un lungo articolo su Foreign Affairs, Vali Nasr, politologo iraniano-americano, già consigliere di Obama, afferma che in sostanza l’Iran ha già vinto la guerra asimmetrica, respingendo i tentativi americani e israeliani di imporre la loro egemonia in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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US & Israel Interests Diverging Trump's Wild Doctrine Explained!

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