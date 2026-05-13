Khabarovsk e Poseidon | la nuova architettura della deterrenza subacquea russa

La Russia sta sviluppando un nuovo sistema di deterrenza nucleare, concentrandosi su navi di ultima generazione e sistemi sottomarini. Tra i progetti in corso, ci sono navi e veicoli sottomarini progettati per essere difficilmente individuabili e intercettabili. Le autorità russe hanno annunciato l’obiettivo di rafforzare la capacità di mantenere la deterrenza nucleare, puntando su tecnologie avanzate e nuove architetture sottomarine.

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La Federazione russa sta portando avanti un programma navale di nuova generazione orientato al rafforzamento della deterrenza nucleare attraverso sistemi subacquei difficilmente intercettabili. In questo quadro s’inserisce il sottomarino Khabarovsk, unità del Progetto 09851, progettata con un ruolo altamente specializzato: l’impiego del sistema Poseidon 2M39, un siluro autonomo a propulsione nucleare concepito per missioni strategiche contro infrastrutture costiere sensibili. L’impostazione complessiva del programma riflette un’evoluzione della dottrina militare russa verso capacità di secondo colpo basate su piattaforme subacquee autonome, in grado di operare al di fuori delle tradizionali architetture di difesa antimissile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Khabarovsk e Poseidon: la nuova architettura della deterrenza subacquea russa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fincantieri consegna alla Marina Militare Nave Tritone: nuova frontiera della difesa subacqueaPresenti alla cerimonia di consegna l’Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, Comandante logistico della Marina Militare, l’Ammiraglio Ispettore... Più che deterrenza europea, è deterrenza francese in Europa. L’analisi di Fayet (Ifri)A Danzica Emmanuel Macron ha rilanciato l’ipotesi di esercitazioni nucleari con partner europei, mentre Donald Tusk ha riconosciuto la necessità di... Si parla di: Khabarovsk e Poseidon: la nuova architettura della deterrenza subacquea russa; Khabarovsk, il sottomarino nucleare russo costruito per un solo scopo. Nuovi Dettagli Sul Sottomarino 'Khabarovsk' Super-Arma della Russia reddit Khabarovsk e Poseidon: la nuova architettura della deterrenza subacquea russaMosca punta su un nuovo programma per rafforzare le capacità subacquee strategiche e il secondo colpo, nel quadro della strategia nucleare in un ambiente oceanico contestato. ilgiornale.it