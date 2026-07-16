Su Rai 1 si è verificato un episodio tra Marco Tardelli e Antinelli, caratterizzato da una battuta e un momento di tensione. La trasmissione ha trattato temi riguardanti la nazionale italiana di calcio, con discussioni sui giocatori esclusi per decisioni tecniche e sui conflitti tra i componenti della squadra. La scena ha evidenziato un clima di disagio tra i partecipanti, senza essere accompagnata da commenti ufficiali o spiegazioni da parte degli interessati.

Bei tempi quando l’Italia andava ai Mondiali con l’obiettivo legittimo di vincerli e nell’attesa ci si dilettava in polemiche sui fenomeni lasciati a casa per scelta tecnica o i dualismi tra star. Vialli o Schillaci, Baggio o Del Piero e via dicendo. Oggi il torneo più importante lo guardiamo in tv, da spettatori un po’ distratti. E, segno dei tempi, si parla di pallone e. patriarcato. Addirittura. Ne sa qualcosa suo malgrado Marco Tardelli, commentatore fisso di Notti mondiali su Rai 1. L’ex centrocampista di Juve e Nazionale è in forma Mundial. L’eroe di Spagna 82 la scorsa settimana aveva polemizzato pesantemente con il presidente della... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Tardelli, la battutaccia e il gelo di Antinelli: un caso su Rai 1

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