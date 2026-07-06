Rai shock in diretta tra Paola Ferrari e Marco Tardelli | cala il gelo

Durante una trasmissione in diretta sui Mondiali 2026, si è verificato un momento di tensione tra i commentatori Rai, con Paola Ferrari e Marco Tardelli che si sono scambiati battute fredde e si sono evitati di interagire. Nel frattempo, il caso Balogun continua a far discutere, con la FIFA che ha sospeso la squalifica automatica dell’attaccante statunitense, decisione presa dopo l’espulsione contro la Bosnia. La questione ha attirato l’attenzione anche nel dibattito pubblico e sui media.

Il caso Balogun continua ad alimentare polemiche ben oltre il terreno di gioco. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica automatica inflitta all’attaccante degli Stati Uniti dopo l’espulsione contro la Bosnia ha acceso il dibattito internazionale e ha trovato spazio anche negli studi Rai durante la trasmissione dedicata ai Mondiali 2026. Nel corso del collegamento che precedeva la sfida tra Brasile e Norvegia, il confronto tra Paola Ferrari e Marco Tardelli si è improvvisamente acceso, trasformando una semplice analisi tecnica in un botta e risposta che ha lasciato per qualche istante lo studio in silenzio. Al centro della discussione, le parole pronunciate dall’ex campione del mondo, che hanno fatto immediatamente discutere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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