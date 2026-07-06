La polemica su Paola Ferrari e Marco Tardelli la frase sul caso Balogun-Trump che preoccupa la giornalista Rai | Ti prendi la responsabilità – Il video

Durante la trasmissione dedicata a Brasile-Norvegia, è stato trasmesso uno scambio tra Paola Ferrari e Marco Tardelli che ha suscitato polemiche sui social. La giornalista ha commentato una frase sul caso Balogun-Trump, dicendo: «Ti prendi la responsabilità». La discussione ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato il contenuto del video. La polemica riguarda le parole pronunciate durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sui coinvolgimenti.

Il caso Balogun continua a far discutere e questa volta a finire nel mirino dei social è lo scambio andato in onda su Rai durante la puntata dedicata a Brasile-Norvegia. Tutto nasce dallo scambio tra la conduttrice Paola Ferrari e l’ex campione del mondo Marco Tardelli, che sul provvedimento della FIFA a favore dell’attaccante statunitense non usa mezzi termini. A far sobbalzare Ferrari è soprattutto un passaggio in cui il campione del mondo di Spagna ’82 tira in ballo il Mondiale organizzato negli Stati Uniti e la gestione della vicenda: «Ma in questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini», dice Tardelli in diretta, come riporta Fanpage. 🔗 Leggi su Open.online

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