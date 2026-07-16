A scuola di energia in un gioiellino storico di Milano, l’edificio che in via Orazio ospita il liceo classico Manzoni: è stato costruito nel 1913, è tutelato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e ogni giorno accoglie 900 studenti. Seimila metri quadrati da riscaldare per un volume di circa 43.000 metri cubi. Se ne occuperà una nuova centrale elettrica, che è stata riqualificata grazie al progetto “Territori Virtuosi“, promosso da Fondazione Cariplo con il contributo di Regione Lombardia. I cantieri erano stati avviati tre anni fa: sono stati sostituiti tutti i generatori esistenti e si è messa mano all’impianto di produzione del calore. È stata completata anche la conversione dell’alimentazione da gasolio a gas naturale, con la realizzazione del nuovo allacciamento alla rete gas e l’attivazione della fornitura nel dicembre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Manzoni, scuola di energia. Oltre 400mila euro per cambiare gli impianti nell’edificio tutelato

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