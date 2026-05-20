Raggira il cugino disabile e gli porta via 400mila euro denunciata nell'Avellinese
Una donna di 56 anni è stata denunciata dai carabinieri di Volturara Irpina con l’accusa di aver convinto un suo cugino con disabilità intellettive a versare circa 400 mila euro su conti cointestati, per poi appropriarsi del denaro. L’indagine ha portato alla denuncia dopo aver raccolto prove che dimostrano il coinvolgimento della donna nel raggiro. La vicenda riguarda un’operazione finanziaria che ha coinvolto il parente, che ha subito il prelievo e il trasferimento dei fondi.
I carabinieri di Volturara Irpina hanno denunciato una 56enne: avrebbe convinto un lontano cugino con disabilità intellettive a versare il denaro su conti cointestati e si sarebbe appropriata dei soldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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