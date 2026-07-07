De Sanctis e lo sport oltre le barriere | Nuovi impianti per cambiare passo

A un anno dalla nomina a presidente del Comitato Paralimpico italiano, Rabotti Marco Giunio De Sanctis valuta come positivo il primo anno di mandato. Ha annunciato l'apertura di nuovi impianti sportivi per favorire l'inclusione e l'accesso allo sport di persone con disabilità, con l’obiettivo di migliorare le strutture esistenti e ampliare le opportunità di partecipazione.

Rabotti Marco Giunio De Sanctis, che bilancio può trarre a un anno dall’elezione a presidente del Comitato Paralimpico italiano? "Positivo. Avevo quattro punti fondamentali nel programma elettorale, che spaziavano dall’alto livello, che rimane un fiore all’occhiello del nostro movimento per numero di medaglie internazionali, all’attività di promozione che invece non rispettava il potenziale del CIP". Su che cosa è intervenuto? "Il punto fondamentale era l’ impiantistica e credo che ci siamo mossi egregiamente. A Roma abbiamo già realizzato il secondo stralcio del centro federale, siamo in attesa della delibera della giunta comunale per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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