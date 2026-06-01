Un uomo di 52 anni ha ucciso la madre con tredici coltellate in casa nel quartiere di Molassana. La perizia psichiatrica ha accertato che era semi-infermo di mente al momento dell'aggressione. L'episodio si è verificato nell'abitazione condivisa. La polizia ha intervenuto sul luogo dell'omicidio. La procura ha disposto l'autopsia e approfondimenti sulla condizione mentale dell'aggressore.

Fabio Fibrini, il cinquantaduenne accusato di aver ucciso la madre, Maria Marchetti con 13 coltellate, è semi infermo di mente. A stabilirlo la perizia psichiatrica affidata dalla gip del Tribunale di Genova Angela Nutini al medico legale Maurizio Balestrino, che insieme al consulente di parte, lo psichiatra Pietro Ciliberti, nominato dagli avvocati di Fibrini ha effettuato diversi incontri e diversi test prima di depositare la relazione. La perizia medico legale sarà discussa nell’udienza fissata il prossimo 4 giugno. Per il consulente della giudice Fibrini è al momento socialmente pericoloso e ha nel contempo “una grande fragilità” che ancora oggi non gli consente di rendersi conto appieno del delitto che ha commesso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, uccise l'anziana madre con tredici coltellate, secondo la perizia psichiatrica Fabio Fibrini è semi infermo di mente

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