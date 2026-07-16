Al Manciano Street Music Festival, Tosca si esibisce sul palco principale con il suo spettacolo ‘Le feminæ’. La manifestazione, che coinvolge il borgo maremmano, vede artisti di strada, musica e spettacoli diffusi tra le vie del paese. La giornata è iniziata con diverse performance artistiche, coinvolgendo pubblico e artisti in un’atmosfera di festa. La presenza di Tosca rappresenta uno dei momenti più attesi del festival, che prosegue con altri spettacoli e interventi lungo tutto il centro storico.

Entra nel vivo il ’ Manciano Street Music Festival ’, che trasforma il borgo maremmano in un grande palcoscenico diffuso tra musica, spettacoli e artisti di strada. Dopo il primo fine settimana dedicato alle esibizioni itineranti nel centro storico, il festival si sposta da oggi a sabato nel Parco pubblico Mazzini, dove ogni sera alle 21.30 andranno in scena i concerti principali della manifestazione. Ad aprire il programma oggi sarà Tosca con ‘Le feminæ si fanno aspettare’, conversaconcerto che segue l’uscita dell’album ‘ Feminae ’, pubblicato lo scorso mese di aprile, il nuovo progetto discografico di Tosca, un viaggio musicale che intreccia culture, lingue e sensibilità femminili attraverso brani originali e riletture d’autore con tante prestigiose collaborazioni al femminile, tra cui Carmen Consoli e Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manciano Street Music Festival ‘Le feminæ’ di Tosca sul palco

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