Centosessanta allievi sul palco per la rassegna concertistica di Proxima Music
Quattro giornate di musica dal vivo si sono concluse con una rassegna concertistica organizzata da Proxima Music, che ha visto esibirsi 160 studenti sul palco. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha rappresentato la conclusione dell’anno scolastico. Durante le giornate, sono stati eseguiti vari brani da parte degli allievi, coinvolgendo diverse fasce di età e livelli di competenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori.
Arezzo, 4 giugno 2026 – Quattro giornate di musica dal vivo chiudono l’anno didattico di Proxima Music. Centosessanta allievi dei corsi di canto e strumento della scuola aretina diventeranno protagonisti della rassegna “Proxima Live ” che, in programma tra sabato 6 e martedì 16 giugno, sarà sviluppata attraverso un intenso calendario di concerti dedicati alla musica moderna e alla musica classica. La volontà è di valorizzare bambini, ragazzi e adulti che, negli ultimi mesi, hanno vissuto un percorso di studio e di formazione con Proxima Music, offrendo loro l’opportunità di condividere i risultati di questa esperienza artistica e di vivere le emozioni di esibirsi di fronte a un pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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