Quattro giornate di musica dal vivo si sono concluse con una rassegna concertistica organizzata da Proxima Music, che ha visto esibirsi 160 studenti sul palco. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha rappresentato la conclusione dell’anno scolastico. Durante le giornate, sono stati eseguiti vari brani da parte degli allievi, coinvolgendo diverse fasce di età e livelli di competenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Quattro giornate di musica dal vivo chiudono l’anno didattico di Proxima Music. Centosessanta allievi dei corsi di canto e strumento della scuola aretina diventeranno protagonisti della rassegna “Proxima Live ” che, in programma tra sabato 6 e martedì 16 giugno, sarà sviluppata attraverso un intenso calendario di concerti dedicati alla musica moderna e alla musica classica. La volontà è di valorizzare bambini, ragazzi e adulti che, negli ultimi mesi, hanno vissuto un percorso di studio e di formazione con Proxima Music, offrendo loro l’opportunità di condividere i risultati di questa esperienza artistica e di vivere le emozioni di esibirsi di fronte a un pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centosessanta allievi sul palco per la rassegna concertistica di Proxima Music

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una giornata di formazione sulla chitarra classica a Proxima MusicIl 15 maggio 2026, a Proxima Music si è svolta una giornata di formazione dedicata alla chitarra classica.

Si chiude stagione concertistica di Opera Prima: sul palco il duo Fanelli e MareschiSi conclude sabato 9 maggio l’ottava stagione concertistica di Opera Prima, con inizio alle ore 19.