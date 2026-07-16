Maltempo in Emilia-Romagna la conta dei danni | 800 interventi dei vigili del fuoco un morto nel Modenese interrotta la linea ferroviaria tra Bazzano e Vignola

Da corrieredibologna.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore, i vigili del fuoco hanno effettuato circa 800 interventi in tutta l'Emilia-Romagna a causa del maltempo. Un uomo è morto nel modenese, mentre una linea ferroviaria tra Bazzano e Vignola è stata interrotta. Alberi sono stati sradicati, finendo su veicoli e edifici, tetti sono stati scoperchiati e spostati di decine di metri, e transenne e impalcature sono state danneggiate dai venti violenti.

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Alberi sradicati, finiti anche su auto e non solo, tetti scoperchiati e volati a decine di metri di distanza, transenne e impalcature dei cantieri ribaltati, strade, sottopassi e locali allagati, dehor e giardini pubblici e privati distrutti, blackout in varie zone; soprattutto alcuni feriti e, ancor più, una vittima, nel Modenese, mentre era alla guida. È in corso la conta dei danni lasciati dal maltempo di ieri, 15 luglio, lungo tutta la via Emilia, danni che però già ora appaiono ingenti.  A dirlo ci sono anche le centinaia e centinaia di chiamate di aiuto e di interventi dei vigili del fuoco, anche questi ultimi ancora in corso. Dalle 16 di ieri alle 9 di questa mattina, in regione si sono contati 744 interventi, con in testa i territori di Bologna, con 156 interventi, e Modena, con 141. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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