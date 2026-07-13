maltempo i danni almeno 80 interventi dei vigili del fuoco

Durante la notte tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti almeno 80 volte a causa di un nubifragio che ha colpito la zona sotto le Due Torri. Il temporale, rapido ma intensamente violento, ha provocato danni e richieste di intervento per situazioni di emergenza. Le chiamate sono arrivate principalmente per allagamenti, alberi caduti e problemi legati alle strutture. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi.

È stata una nottata impegnativa quella tra sabato e domenica per i vigili del fuoco sotto le Due Torri. I pompieri sono intervenuti per almeno 80 chiamate, in seguito al breve – ma decisamente violento – nubifragio che si è abbattuto nella tarda serata. Tra le operazioni più rilevanti si segnalano tre interventi per alberi di grande diametro caduti sulla strada a San Giovanni in Persiceto, a Granarolo e in via di Ravone a Bologna. In quest’ultimo intervento l’albero bloccava l’unica via d’accesso ad alcune abitazioni isolando un centinaio di persone. La rimozione dell’albero ieri sera era ancora in corso con l’aiuto dell’azienda incaricata dal Comune della manutenzione del verde pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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