Dalle 16 di mercoledì 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Forlì a causa di alberi abbattuti da raffiche di vento e pioggia. L’ondata di maltempo ha interessato anche altre aree dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, causando danni e richieste di soccorso. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Dalle 16 di mercoledì 16 luglio i vigili del fuoco sono impegnati negli interventi conseguenti all’ondata di maltempo che ha interessato Emilia-Romagna e Lombardia. In totale sono 900 gli interventi effettuati nelle due regioni per danni causati da pioggia e raffiche di vento.In Emilia-Romagna sono stati effettuati 744 interventi: 156 nel territorio di Bologna, 141 a Modena, 89 a Ferrara, 72 a Reggio Emilia e 36 a Forlì-Cesena, oltre agli interventi svolti negli altri comandi della regione. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, su autovetture e abitazioni, la messa in sicurezza di elementi pericolanti e coperture divelte dal vento, oltre al prosciugamento di locali seminterrati allagati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Maltempo in Emilia Romagna, a Forlì alberi abbattuti da raffiche di vento e pioggia

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Maltempo, vento forte e neve in Emilia Romagna: 500 interventi dei vigili del fuoco

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Maltempo, oltre 900 interventi dei Vigili del Fuoco tra Emilia Romagna e Lombardia #ANSA x.com

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