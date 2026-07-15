Un forte temporale ha attraversato l’Emilia-Romagna, causando raffiche di vento superiori ai 100 kmh, alberi abbattuti e allagamenti. La viabilità è stata interrotta in alcune zone e sono stati segnalati danni a infrastrutture e proprietà. Non sono stati riportati feriti. Le autorità hanno diramato un’allerta maltempo e sono in corso interventi di emergenza.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’Emilia-Romagna con temporali intensi, raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari, alberi caduti, allagamenti e interruzioni alla viabilità. La perturbazione del 15 luglio ha attraversato la regione da ovest verso est, interessando in particolare le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e poi la Romagna. Una vittima nel Modenese. Maltempo in Emilia Romagna, allerta meteo arancione Temporali violenti, cosa è successo Raffiche di vento oltre 100 chilometri orari Danni e disagi a Bologna, Reggio Emilia e Ferrara Maltempo in Emilia Romagna, allerta meteo arancione Come riportato da Il Resto del Carlino, sul territorio era in vigore l’allerta arancione e il peggioramento era stato descritto da Emilia-Romagna Meteo come “veloce e violento”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Forte temporale in Emilia-Romagna, allerta maltempo per raffiche di vento oltre 100 chilometri orari

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Maltempo in Emilia-Romagna: Neve e Venti Fino a 90 km/h Causano Disagi e Interventi dei Vigili de

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Da Reggio Emilia - Temporale Modena e Bologna reddit

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