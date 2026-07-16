Malta | nuovo disegno di legge per potenziare i diritti contro la discriminazione

Un disegno di legge è stato presentato in Parlamento a Malta per rafforzare le tutele contro le discriminazioni. La proposta mira a migliorare le norme esistenti sui diritti umani, ampliando le protezioni legali per le persone vittime di discriminazione. Il testo introduce nuovi strumenti per la tutela legale e rafforza le sanzioni contro comportamenti discriminatori. La legge sarà sottoposta a discussione e approvazione nelle prossime settimane.

Nuove Tutele Giuridiche per i Diritti Umani a Malta. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Un importante disegno di legge è stato recentemente presentato in Parlamento maltese, con l’obiettivo di rafforzare il quadro costituzionale contro le discriminazioni. Questa iniziativa, che rappresenta una delle prime promesse del Governo laburista nei primi cento giorni di mandato, mira a garantire protezioni giuridiche più ampie per tutti i cittadini. La ministra per le Riforme e l’Uguaglianza, Rosianne Cutajar, ha illustrato il provvedimento in seconda lettura, sottolineando l’importanza di una società inclusiva e rispettosa dei diritti di ciascuno. Creazione della Commissione Nazionale per i Diritti Umani e l’Uguaglianza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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