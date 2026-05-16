La Serie A rinnova la campagna contro l’omotransfobia | Il calcio contro ogni forma di discriminazione
Il campionato di Serie A torna a promuovere la lotta contro l’omotransfobia con una nuova campagna. Per la quarta volta, la Lega Calcio e l’UNAR hanno deciso di unire le forze e di scendere in campo il 17 maggio. La iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a contrastare ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, coinvolgendo i club e i tifosi in un messaggio di rispetto e inclusione.
La Lega Calcio Serie A e UNAR, per la quarta edizione consecutiva, scenderà in campo il 17 maggio c ontro l’omotransfobia. Hanno rinnovato ancora una volta la campagna “A + Love”, che vedrà l’impiego di diversi strumenti divulgativi negli stadi. Il tutto avverrà per la 37ª giornata della Serie A che, quest’anno, coincide con la giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Il programma sarà volto a sensibilizzare sulle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. La Serie A con la campagna “A + Love”. Nelle partite che si svolgeranno questo weekend, quindi, sarà possibile vedere il podio porta pallone, la lavagnetta luminosa per le sostituzioni e l’arco di allineamento arricchiti dall’adesivo della campagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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