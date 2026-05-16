La Serie A rinnova la campagna contro l’omotransfobia | Il calcio contro ogni forma di discriminazione

Il campionato di Serie A torna a promuovere la lotta contro l’omotransfobia con una nuova campagna. Per la quarta volta, la Lega Calcio e l’UNAR hanno deciso di unire le forze e di scendere in campo il 17 maggio. La iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a contrastare ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, coinvolgendo i club e i tifosi in un messaggio di rispetto e inclusione.

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