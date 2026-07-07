Il tribunale di Malta ha respinto il ricorso di un’americana che contestava il divieto di aborto nel paese. La decisione mantiene in vigore la legge attuale, che vieta l’interruzione di gravidanza. La sentenza è stata pronunciata dopo un procedimento legale avviato dalla donna, che aveva presentato il ricorso contro le norme vigenti. La legge maltese continua a proibire l’aborto in tutte le circostanze.

Il Rifiuto del Tribunale di Malta sul Ricorso di Andrea Prudente. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Un tribunale maltese ha recentemente respinto il ricorso dell’americana Andrea Prudente, che contestava le ll’aborto a Malta. La decisione ha stabilito che tali leggi non violano la Costituzione né i diritti fondamentali della ricorrente. La giudice Miriam Hayman, responsabile della sentenza, ha rigettato il ricorso e imposto alla donna il pagamento delle spese legali. Prudente aveva intrapreso l’azione legale dopo un episodio accaduto durante una vacanza a Malta nel giugno 2022. Durante il suo soggiorno, i medici del Mater Dei Hospital si erano rifiutati di interrompere una gravidanza che non era più considerata vitale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tribunale di Malta respinge ricorso contro divieto di aborto, mantenendo la legge attuale.

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