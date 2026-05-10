Mauro Chiesi morto a 66 anni | malore durante un’esibizione con la sua band Addio al paesaggista di Albinea

Albinea, 10 maggio 2026 – Mauro Chiesi, paesaggista e figura nota nella comunità locale, è morto improvvisamente ieri sera all’età di 66 anni. Durante un’esibizione con la sua band, ha accusato un malore e si è accasciato sul palco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La scomparsa di Chiesi ha suscitato grande cordoglio tra amici e conoscenti.

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