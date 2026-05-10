Mauro Chiesi morto a 66 anni | malore durante un’esibizione con la sua band Addio al paesaggista di Albinea
Albinea, 10 maggio 2026 – Mauro Chiesi, paesaggista e figura nota nella comunità locale, è morto improvvisamente ieri sera all’età di 66 anni. Durante un’esibizione con la sua band, ha accusato un malore e si è accasciato sul palco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La scomparsa di Chiesi ha suscitato grande cordoglio tra amici e conoscenti.
Albinea (Reggio Emilia), 10 maggio 2026 – Albinea ha perduto una figura molto conosciuta e apprezzata della comunità: ieri sera all’età di 66 anni ci ha lasciati improvvisamente Mauro Chiesi. Chiesi si è sentito male durante un’esibizione con la band con la quale suonava, mentre era in sala civica e partecipava al Sopra Le Righe Festival, in corso in questi giorni. Immediatamente sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Era un uomo molto conosciuto e apprezzato. Chiesi, perito agrario, noto paesaggista e attivissimo nella speleologia, era un uomo molto conosciuto e apprezzato ad Albinea.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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