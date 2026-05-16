Una donna ha perso la vita durante un'immersione all’isola d’Elba, in provincia di Livorno. L’incidente è avvenuto in una giornata di sole, con vento forte che soffiava sull’area. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la donna. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato causato da un malore durante l’attività subacquea.

Porto Azzurro (Livorno), 16 maggio 2026 – Ha perso la vita nel mare dell'isola d’Elba, in una giornata tersa sferzata da un forte vento. Teatro della tragedia lo specchio di acqua antistante Porto Azzurro. Erano circa le 16,30 di sabato 16 maggio quando un donna di 61 anni di Biella ha perso la vita a seguito di un malore avvenuto durante un’immersione subacquea. L’incidente si è verificato durante un’uscita organizzata da un centro diving. La donna, iscritta ad un club subacqueo di Biella, è stata immediatamente soccorsa dalle persone presenti sulla barca di appoggio e trasportata d’urgenza al molo di Porto Azzurro. Un’imponente macchina dei soccorsi si era mobilitata per l’emergenza, con l’intervento dell’ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, l’automedica giunta da Portoferraio e, in supporto, l’elisoccorso Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia all’Elba, donna muore durante un’immersione: disperati soccorsi. Probabile malore

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