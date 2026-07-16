Maldini ritiene Pirlo l'uomo giusto per condurre l'Italia al Mondiale 2030. Nonostante i colloqui avviati con l'ex centrocampista juventino non tramontano i nomi di Guardiola, Conte, Mancini Maldini ritiene Pirlo l’uomo giusto per il futuro della nazionale italiana. Un fututo che si costruisce da oggi, anzi ieri, e sarà fondamentale non compiere passi falsi per gettare le basi di un progetto che riesca a riportare l’illusione ad un popolo che ha visto svanire progressivamente il prestigio di una nazionale, che un tempo dominava il calcio mondiale. Lafiduciaè tutta riposta nelpresidente della FIGCMalagò, suPaolo Maldinidirettore tecnico azzurro e presidente del Club Italia, eLeonardocome Advisor. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldini sceglie Pirlo come CT della Nazionale: “Visionario con i piedi per terra”

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