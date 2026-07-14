Maldini ha spinto per la nomina di Pirlo come nuovo commissario tecnico, ma il presidente della federazione ha frenato, affermando che al momento non si è raggiunta una decisione condivisa. Senza un accordo, il rapporto tra le parti rischia di complicarsi. Ora, dopo aver definito il Direttore tecnico con Maldini e Leonardo, si passa a decidere chi guiderà la nazionale. La scelta del CT resta in sospeso e dipenderà dalla discussione tra le figure coinvolte.

Adesso, sì, se ne parlerà approfonditamente. Chiusa la questione del Direttore tecnico, cioè Paolo Maldini che sarà accompagnato in questo nuovo percorso dall’amico Leonardo come Advisor, adesso Malagò e la sua squadra dovranno decidere il Commissario tecnico. Una scelta che, prima dell’accelerazione che ha portato a Maldini, sembrava quasi del tutto definita: Roberto Mancini. Ora, invece, qualcosa si dovrà rivedere. All’insegna di quella “condivisione” di cui Malagò stesso ha parlato recentemente e che non può non essere l’ovvia base di partenza della rifondazione del calcio azzurro. Le parole Lo ha sottolineato proprio ieri, lunedì 13 luglio, a margine della partita a L’Aquila tra nazionale cantanti e politici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo ct, Maldini spinge per Pirlo e Malagò frena: “Per ora non siamo arrivati alla stessa conclusione. Senza condivisione il rapporto viene meno”

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