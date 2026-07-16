Maldini e Pirlo sotto assedio | hanno tutti o quasi contro

La candidatura di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Nazionale ha incontrato molte critiche sui media e sui social. Viene messo in discussione rispetto alle scelte di Germania e Francia, che hanno puntato su allenatori con più esperienza internazionale. La discussione si concentra sui paragoni con altri tecnici di grande livello, mentre Pirlo, ex campione del mondo, è ancora considerato un semi-debuttante. Nessuna ufficialità è stata annunciata sulla nomina.

Sulla candidatura di Andrea Pirlo a ct della prossima Nazionale è iniziato un fuoco di sbarramento. Media e social hanno cominciato a eccepire, a esprimere dubbi, a fare paragoni con le scelte rassicuranti di Germania (Klopp) e Francia (Zidane), due santoni al cospetto invece di un semi-debuttante come l'ex campione del mondo a Berlino. Questo clima può spaventare qualche esponente del consiglio federale non certamente Paolo Maldini che ha le spalle larghissime per andare avanti nel suo nuovo lavoro difendendo la scelta qualora fosse convinto, come pare, di imboccare la strada giusta che è poi la seguente: non un nome ma l'idea. E che il nuovo dt azzurro sia determinato lo si intuisce anche dalla motivazione che alcuni amici dei due ex sodali milanisti raccontano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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