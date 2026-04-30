Scuola tecnica sotto assedio | sciopero il 7 maggio contro la riforma

Il sindacato FLC CGIL ha annunciato uno sciopero nazionale il 7 maggio rivolto agli istituti tecnici. La protesta nasce in risposta alla riforma che, secondo i rappresentanti sindacali, potrebbe portare a tagli nel personale docente e amministrativo. La mobilitazione coinvolge docenti e studenti, che si oppongono alle modifiche previste dalla riforma e chiedono interventi per tutelare le risorse delle scuole tecniche.

? Cosa sapere FLC CGIL indice sciopero nazionale il 7 maggio per gli istituti tecnici.. La mobilitazione contesta la riforma per il rischio di tagli al personale.. Il 7 maggio la FLC CGIL blocca gli istituti tecnici con uno sciopero nazionale che coinvolge docenti, presidi e personale ATA per contrastare la riforma in itinere. La mobilitazione sindacale mira a fermare o posticipare le nuove norme, accusate di svuotare l’offerta formativa e compromettere la stabilità del lavoro. Rischio di impoverimento didattico e tagli al personale. La protesta nasce dalla volontà di impedire un cambiamento strutturale che, secondo i rappresentanti della FLC CGIL, ridurrebbe drasticamente le ore di lezione e il valore dei titoli di studio conseguiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola tecnica sotto assedio: sciopero il 7 maggio contro la riforma Notizie correlate Sciopero scuola indetto per il 7 maggio: l’Usb protesta contro le prove Invalsi, la riforma dei tecnici e la leva militareL'agenzia di stampa ANSA ha diffuso la notizia di una nuova mobilitazione sindacale prevista per l'inizio del prossimo mese. Liceo Moro sotto assedio: studenti bloccano la scuola contro il Governo? Cosa sapere Studenti del liceo Aldo Moro di Reggio Emilia bloccano l'ingresso della scuola. Approfondimenti e contenuti Scuole sotto assedio. Raid notturno dei banditi alla materna parrocchialeScuole del circondario ancora nel mirino dei ladri. Dopo la notizia del blitz multiplo di qualche giorno fa a Imola, tra furti ed atti vandalici alle elementari Rodari e Rubri, al nido Primavera, alla ... ilrestodelcarlino.it Coltelli, machete e paura: scuole sotto assedio. Valditara: Metal detector agli ingressiL’ultimo episodio arriva da Budrio, in provincia di Bologna, dove i carabinieri sono intervenuti in una scuola superiore dopo la segnalazione di un insegnante. Durante l’orario di lezione, il docente ... ilgiornale.it