Montagna sotto assedio | Brisighella assente a Roma contro i tagli

A Roma, davanti a Montecitorio, non si sono visti rappresentanti di Brisighella durante la manifestazione contro i tagli alle risorse. La comunità locale aveva già annunciato difficoltà nel coprire le spese per i servizi pubblici, tra cui le mense scolastiche, a causa del mancato incasso della tassa sui rifiuti. La decisione di non partecipare ha sollevato domande sul motivo della loro assenza e sulle ripercussioni che questa potrebbe avere sui servizi locali.

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? Domande chiave Perché Brisighella non era presente alla manifestazione di fronte a Montecitorio?. Come influirà il mancato incasso della Tari sui costi delle mense?. Chi ha autorizzato la spesa di 70mila euro per le corse ciclistiche?. Cosa accadrà alla scuola elementare e alle terme con i nuovi tagli?.? In Breve Brisighella deve riscuotere 730mila euro di Tari per coprire i buchi di bilancio.. Aumento rette mense scolastiche causato da inflazione e carenza di liquidità locale.. Critica PD per spesa di 70mila euro destinata a corse ciclistiche comunali.. Assemblea pubblica in via Barducci sabato alle 15:30 per discutere servizi e sicurezza..🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Montagna sotto assedio: 73 comuni al Tar contro la legge Calderoli? Cosa sapere Settantatré comuni presentano ricorso al Tar contro la nuova classificazione della legge Calderoli. Boschi sotto assedio: stop ai tagli dopo gli incendi a CrennaIl Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate ha lanciato un appello urgente al Parco del Ticino per bloccare immediatamente le attività di...