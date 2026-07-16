La corte d'appello di Palermo ha ridotto a nove anni la condanna per Laura Bonafede, condannata per associazione mafiosa e precedentemente condannata a 11 anni e 4 mesi in primo grado. Bonafede è una maestra di Campobello di Mazara e aveva una relazione con Matteo Messina Denaro. La sentenza riguarda la sua presunta appartenenza a organizzazioni criminali.

La corte d'appello di Palermo ha ridotto a 9 anni (in primo grado ne aveva avuti 11 e 4 mesi) la pena inflitta a Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara che aveva una relazione con Matteo Messina Denaro, condannata per associazione mafiosa. Le dichiarazioni spontanee al processo «Io ho conosciuto un lato buono perché lui era una persona spiritosa, educata, divertente e mi faceva trascorrere quelle ore allontanandomi dalla mia quotidianità che era un poco pesante», disse l'insegnante, figlia dello storico capomafia di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, nel corso di lunghissime dichiarazioni spontanee rese prima che il magistrato emettesse la sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Mafia: ridotta a 9 anni in appello la condanna a Laura Bonafede, compagna di Messina Denaro

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