Ridotta in appello la pena alla figlia dell' amante di Matteo Messina Denaro

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento di secondo grado, la pena inflitta a Martina Gentile, considerata collaboratrice dell’accusato principale, è stata ridotta. Originariamente condannata a quattro anni dal giudice di primo grado, ha ottenuto uno sconto di un terzo con il rito abbreviato, portando la pena a tre anni. La sentenza riguarda il suo ruolo come fiancheggiatrice dell’uomo al centro di un processo per associazione mafiosa.

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Pena ridotta in appello a Martina Gentile, condannata come fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro: aveva avuto 4 anni davanti al Gup del tribunale di Palermo e ora, sempre col rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena di un terzo, ne ha avuti tre. La sentenza è della Corte d'Appello del.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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