La Cassazione conferma la condanna per favoreggiamento per Andrea Bonafede jr l’autista di Matteo Messina Denaro

La Cassazione ha confermato la condanna per favoreggiamento di Andrea Bonafede jr, l’autista di Matteo Messina Denaro. Aveva accompagnato il boss in ospedale per la prima operazione al colon e le cure successive. È stato definito “figlioccio” da un boss intercettato. La sentenza riguarda il ruolo di Bonafede nel supportare il latitante. La decisione è definitiva.

Aveva accompagnato Matteo Messina Denaro in ospedale per la sua prima operazione al colon e per le cure successive. Era definito “figlioccio” da un boss intercettato. È nipote dello storico boss di Campobello di Mazara, Bernardo Bonafede. Eppure Andrea Bonafede (classe ’69) non fa parte dell’ associazione mafiosa. La Cassazione ha, infatti, rigettato il ricorso della procura generale di Palermo. Si è trattato solo di favoreggiamento della latitanza dell’ex primula rossa e nient’altro, e la condanna a sei anni è adesso diventata definitiva. In primo grado era stato condannato a sei anni e 8 mesi, la Corte d’Appello aveva però ridotto la condanna di 8 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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