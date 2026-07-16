Maestri del Paesaggio dal 4 al 20 settembre l' edizione dedicata al Nuovo Rinascimento green

Da bergamo.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La XVI edizione del Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio si terrà dal 4 al 20 settembre 2026 nella città dei Colli. La manifestazione, promossa dall’associazione Arketipos e dal Comune, sarà dedicata al tema del Nuovo Rinascimento green. La kermesse coinvolgerà esposizioni, workshop e incontri focalizzati sulla riqualificazione del paesaggio e sulla sostenibilità ambientale. L’evento si svolgerà nel centro storico e nelle aree verdi della città.

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È stato annunciata all'insegna di un Nuovo Rinascimento green la XVI edizione del Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio. Dal 4 al 20 settembre 2026, la città dei Colli ospiterà la manifestazione promossa dall'associazione culturale Arketipos e dal Comune di Bergamo. Tra le principali novità 2026, una solida collaborazione con Aiapp (Associazione italiana di architettura del paesaggio, la principale istituzione dedicata alla cultura del progetto verde) e l'avvio di una partnership con l'Università degli Studi di Bergamo, sede degli appuntamenti di alta formazione.  II focus scelto per il 2026 è Nuovo... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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