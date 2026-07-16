Maestri del Paesaggio dal 4 al 20 settembre l' edizione dedicata al Nuovo Rinascimento green

Notizia in breve

La XVI edizione del Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio si terrà dal 4 al 20 settembre 2026 nella città dei Colli. La manifestazione, promossa dall’associazione Arketipos e dal Comune, sarà dedicata al tema del Nuovo Rinascimento green. La kermesse coinvolgerà esposizioni, workshop e incontri focalizzati sulla riqualificazione del paesaggio e sulla sostenibilità ambientale. L’evento si svolgerà nel centro storico e nelle aree verdi della città.