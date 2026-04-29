Maestri d’oriente | al Cineplex Moderno al via una rassegna dedicata al grande cinema asiatico

Da padovaoggi.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cineplex Moderno prende il via una rassegna dedicata al grande cinema asiatico intitolata “Maestri d’oriente”. La manifestazione propone una selezione di film considerati tra i più significativi del cinema di quella regione, con la partecipazione di esperti che ne approfondiranno storia e caratteristiche. La programmazione si svolge nel corso di diverse giornate, offrendo agli spettatori l'opportunità di scoprire capolavori provenienti da vari paesi asiatici.

Un percorso tra i capolavori del cinema asiatico, accompagnati dal racconto e dall’analisi di esperti. Prende il via lunedì 4 maggio al Cineplex Moderno di Due Carrare la rassegna “Maestri d’Oriente”, un ciclo di cinque appuntamenti dedicato alle grandi cinematografie orientali, pensato per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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