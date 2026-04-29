Maestri d’oriente | al Cineplex Moderno al via una rassegna dedicata al grande cinema asiatico
Al Cineplex Moderno prende il via una rassegna dedicata al grande cinema asiatico intitolata “Maestri d’oriente”. La manifestazione propone una selezione di film considerati tra i più significativi del cinema di quella regione, con la partecipazione di esperti che ne approfondiranno storia e caratteristiche. La programmazione si svolge nel corso di diverse giornate, offrendo agli spettatori l'opportunità di scoprire capolavori provenienti da vari paesi asiatici.
Un percorso tra i capolavori del cinema asiatico, accompagnati dal racconto e dall’analisi di esperti. Prende il via lunedì 4 maggio al Cineplex Moderno di Due Carrare la rassegna “Maestri d’Oriente”, un ciclo di cinque appuntamenti dedicato alle grandi cinematografie orientali, pensato per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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