Lutto a Temptation Island | addio ad Alessandro Medici ex volto del reality

Un ex volto di Temptation Island è morto all’età di 53 anni a causa di un malore improvviso. La sua ex compagna ha espresso il suo cordoglio. Le esequie sono state annunciate, ma non sono stati forniti dettagli sulla data e sul luogo. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti.

L’uomo si è spento all’età di 53 anni a causa di un malore improvviso. Il commosso addio dell’ex compagna Sofia Calesso e le informazioni sulle esequie. – Foto di Temptation Island (Canale 5Screenshot Youtube) – notizie.com Mentre è in onda l’edizione 2026 di Temptation Island, una triste notizia colpisce il pubblico del celebre reality show dei sentimenti. È scomparso all’età di 53 anni Alessandro Medici, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma di Canale 5 nel 2020 insieme con l’allora compagna Sofia Calesso. Un malore improvviso: l’annuncio della scomparsa. A lanciare per primo la notizia è stato il giornalista ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine. 🔗 Leggi su Notizie.com

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