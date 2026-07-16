Lutto a Temptation Island addio all’amato volto del programma | Malore improvviso

Da tvzap.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un partecipante di Temptation Island, Alessandro Medici, è morto a causa di un malore improvviso. La notizia ha colpito il pubblico e il cast del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Medici, noto tra i fan, aveva preso parte al reality show, ma ora si trova tra le persone che piangono la sua scomparsa. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e social.

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Programmi Tv. Il mondo di Temptation Island piange la scomparsa di Alessandro Medici, ex partecipante del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Medici aveva 53 anni e la notizia della sua morte, emersa nelle ultime ore, ha suscitato cordoglio e numerosi messaggi sui social da parte di chi aveva seguito la sua esperienza televisiva. Non sono le consuete dinamiche del reality, tra falò, confronti e rapporti di coppia, a richiamare l’attenzione in queste ore. Al centro della situazione c’è invece la morte improvvisa di uno dei protagonisti di una passata edizione della trasmissione. Alessandro Medici morto: la notizia sull’ex protagonista di Temptation Island. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Lutto a Temptation Island, addio all’amato volto del programma: “Malore improvviso”
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