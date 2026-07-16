L’uscita del film di Nolan sull’Odissea è stata annunciata. La pellicola, interpretata tra gli altri da Lupita Nyong’o nei panni di Elena di Troia, sarà disponibile nelle sale italiane sia in versione IMAX che in 2D. La data di distribuzione è imminente e la pellicola sarà proiettata in tutti i cinema nazionali. La notizia ha suscitato grande attesa tra gli appassionati di cinema.

Dopo essere stato il principale argomento di discussione tra gli amanti della settima arte, finalmente L’Odissea di Christopher Nolan è pronta ad approdare al cinema, sia nella versione originale in IMAX voluta dal regista, sia nel canonico formato 2D, che sarà disponibile in tutti i cinema d’Italia. Tra i tanti motivi che hanno reso The Odyssey un film molto chiacchierato ben prima dell’uscita in sala c’è la scelta di aver affidato il ruolo della bella Elena di Troia a Lupita Nyong’o, attrice di origine kenyota che secondo molti non avrebbe il classico physique du role per interpretare la donna talmente bella da poter rivaleggiare con le dee e condurre un regno alla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lupita Nyong'o, chi è l'attrice di origine kenyota che interpreta Elena di Troia nell'Odissea di Nolan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lupita Nyongo GOES OFF And BLAMES The Audience For Black Helen Of Troy Backlash!

Notizie e thread social correlati

Lupita Nyong’o sarà Elena nell’Odissea di Nolan, ma c’è un altro ruolo a sorpresaLupita Nyong’o interpreterà il ruolo di Elena nell’adattamento cinematografico dell’Odissea diretto da Christopher Nolan, che sarà nelle sale il 16...

Leggi anche: Odissea di Nolan: Lupita Nyong’o sarà Elena e scattano le polemiche, ma hanno davvero senso?

Temi più discussi: The Odyssey di Nolan contrnua ad alimentare polemiche (questa volta per una frase di Lupita Nyong'o); Odissea, dietro le polemiche sul casting di Lupita Nyong’o c’è un dibattito molto più ampio; Odissea, bufera sulle parole di Lupita Nyong'o: Poco spazio alle donne in Omero; Odissea di Nolan, nuova polemica per le parole di Lupita Nyong'o: In Omero poco spazio alle donne.

Le polemiche anticipano il nuovo film di Christopher Nolan, incentrato sull'Odissea. L'attrice Lupita Nyong'o accusa Omero di sessismo, criticando la prospettiva solo maschile di Iliade e Odissea. Giudicare con i canoni odierni una società di 3000 anni fa appar x.com

The Odyssey di Nolan continua ad alimentare polemiche (questa volta per una frase di Lupita Nyong'o)Omero era sessista? Secondo Lupita Nyong'o un po' sì, e la frase ha scatenato una tempesta di commenti online ... elle.com

Odissea di Nolan, nuova polemica per le parole di Lupita Nyong'o: In Omero poco spazio alle donneDopo gli attacchi per il ruolo di Elena di Troia, l’attrice divide il pubblico con la sua lettura dei poemi omerici. Intanto il film conquista la critica ... repubblica.it