Lupita Nyong’o sarà Elena nell’Odissea di Nolan ma c’è un altro ruolo a sorpresa

Lupita Nyong’o interpreterà il ruolo di Elena nell’adattamento cinematografico dell’Odissea diretto da Christopher Nolan, che sarà nelle sale il 16 luglio. Oltre a questo personaggio, è stato annunciato anche un altro ruolo a sorpresa, senza ulteriori dettagli. Nolan ha confermato che il film presenterà un cast di rilievo e si concentrerà sulla rielaborazione del celebre poema epico.

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Christopher Nolan, lo sappiamo, sta per riportare sul grande schermo il mito dei miti con la sua prossima opera monumentale, Odissea, in arrivo nelle sale il 16 luglio. Tra le scelte produttive più audaci di questo film, che promette di ridefinire il genere “kolossal”, spicca la notizia – ora ufficiale – di un casting che da tempo stava facendo discutere l’opinione pubblica e gli appassionati, di rumor in rumor: Lupita Nyong’o è stata infatti scelta per interpretare l’iconico ruolo di Elena, la donna più bella del mondo la cui fuga (o rapimento) scatenò il conflitto decennale; l’attrice, però, vestirà anche i panni della sorella Clitemnestra...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Lupita Nyong’o sarà Elena nell’Odissea di Nolan, ma c’è un altro ruolo a sorpresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Charlize Theron sarà Calipso, non Circe, nell’ Odissea di Christopher NolanTra i titoli più chiacchierati del momento, Odissea di Christopher Nolan continua a costruire aspettativa pezzo dopo pezzo. Odissea, Bruckheimer lancia la sfida: un altro film "epico" in arrivo dopo quello di NolanMentre Christopher Nolan prepara il suo kolossal tra le stelle dell'Antica Grecia, Jerry Bruckheimer punta tutto su "Epic", il musical nato dal nulla... Argomenti più discussi: Odissea, neppure il nuovo trailer svela il personaggio di un ruolo controverso, fan delusi e preoccupati; L'Odissea, Nolan stupito dal talento di Tom Holland: 'Lo sapevano tutti tranne me'; Odissea: il nuovo trailer del film di Christopher Nolan mostra Polifemo e altre leggende; ‘A Quiet Place’, iniziate le riprese della parte III. Quali sono i tuoi pensieri su Lupita Nyong’o che interpreta Elena di Troia e Elliot Page che interpreta Achille nel prossimo film di Christopher Nolan L'Odissea? reddit Giusto per la cronaca: è l' odissea, non l' Iliade. Dunque Achille ci sarà in veste di sprta di fantasma. E il fatto che lo faranno fare ad Elliot Page, il fantasma di un uomo con animo ormai distrutto beh.. secondo me ha la sua coerenza. x.com Lupita Nyong’o nell’Odissea di Nolan, perché la sua Elena di Troia fa discuterePrima ancora di arrivare nelle sale, L’Odissea di Christopher Nolan è già diventato un caso. E non per le scelte tecniche o narrative del nuovo kolossal del regista che si ispira alla storia narrata ... dilei.it