L’uomo accusato di aver provocato l’esplosione di una palazzina a Torino è stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere

Un uomo accusato di aver causato l’esplosione di una palazzina in via Nizza, Torino, nel giugno 2025, è stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. L’uomo, ex guardia giurata, è ritenuto responsabile dell’incendio che provocò l’esplosione. La sentenza è stata emessa dalla corte dopo il processo. L’imputato è stato riconosciuto colpevole di aver provocato l’incendio che ha causato danni alla struttura.

Giovanni Zippo, l’ex guardia giurata accusata di aver appiccato l’incendio che nel giugno del 2025 provocò l’esplosione di una palazzina in via Nizza, a Torino, è stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo l’accusa Zippo avrebbe dato fuoco all’appartamento in cui viveva la sua ex fidanzata usando della benzina, provocando così l’esplosione della palazzina. Nell’incendio che ne seguì morì un uomo di 33 anni, Jacopo Peretti, e altre cinque persone furono ferite. Ci sono frazioni o pezzetti di terra che appartengono a una regione ma si trovano in un'altra, e spesso hanno storie notevoli A Cap d'Agde c'è chi va... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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