È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di "Diabolik", ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti. In primo grado i giudici avevano condannato Calderon all'ergastolo, escludendo però l'aggravante del metodo mafioso. I giudici di secondo grado hanno invece assolto l'imputato «per non aver commesso il fatto». Per Calderon la Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. I carabinieri acquisiranno l'intervista andata in onda al programma di Rai 2 "Belve Crime" a Rina Bussone, testimone del processo per l'omicidio di Piscitelli.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastolo

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Alla domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato" la Bussone dice: "Assolutamente no". x.com