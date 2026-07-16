Il 30 giugno 2025 si è verificata un'esplosione in una palazzina di via Nizza a Torino. La Corte d’Assise ha condannato a 27 anni di reclusione un ex guardia giurata, coinvolta nell’incidente. La sentenza si basa sulle accuse relative all’esplosione, per la quale l’indagato era stato ritenuto responsabile. La decisione è stata pronunciata nel capoluogo piemontese.

C'è la sentenza per Giovanni Zippo. L'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza, a Torino, è stata condannata a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti infatti avevano chiesto una condanna a 25 anni., Zippo era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Secondo l'accusa, il 41enne appiccò il fuoco, utilizzando della benzina, all'appartamento dove viveva la sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Esplosione palazzina a Torino, Zippo condannato a 27 anni di reclusione

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