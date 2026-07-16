L'Union Brescia ha firmato l'atto notarile per riprendere il marchio e il logo storico, incluso il simbolo “vù” bianca. La società utilizzerà nuovamente il logo sulla maglietta nella prossima stagione. La decisione riguarda il ritorno del marchio, che era stato precedentemente abbandonato. La firma è stata ufficializzata attraverso l'atto notarile, confermando il possesso del marchio da parte della società.

Un vero e proprio déjà vù. L’Union Brescia si (ri)mette sul petto il logo storico e sulla maglietta nella prossima stagione comparirà anche l'intramontabile “vù” bianca. La società biancazzurra ha comunicato che è stato perfezionato l’affidamento in licenza d’uso «del marchio storico e dei relativi segni distintivi» con un atto notarile. Così, con la conclusione dell’asta fallimentare, si è risolta la vicenda legata all’utilizzo dei segni distintivi del Brescia. «Con la sottoscrizione dell'atto notarile si conclude pertanto il procedimento previsto dalla procedura, consentendo al Club di utilizzare ufficialmente il marchio storico e i relativi segni distintivi secondo i termini e le modalità disciplinati dal contratto di licenza - ha scritto l’Union nel comunicato -. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - L'Union Brescia prende il marchio e la «vù» bianca: firmato l’atto notarile

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