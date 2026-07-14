Brescia marchio e vu | Cellino è pronto alle vie legali ma ora l' attesa è tutta per la decisione sul concordato

Massimo Cellino ha presentato una richiesta di concordato in bianco per il suo club, con l’obiettivo di evitare il fallimento. Il team legale sta lavorando intensamente sulla procedura, mentre l’ex proprietario è pronto a intraprendere azioni legali. La decisione sulla richiesta di concordato è attesa a breve e rappresenta l’ultimo tentativo di salvare la società calcistica.

La concentrazione del team legale di Massimo Cellino, e di quest’ultimo, è tutta sulla richiesta di concordato in bianco dalla quale passa l’ultimo treno per evitare il fallimento del Brescia Calcio. Si attende una decisione a breve giro di posta, qualora arrivasse il semaforo verde il club - al quale è stata riattivata la matricola - dovrebbe poi iscriversi entro il 28 luglio alla Terza Categoria eo ai campionati giovanili. Ma la questione marchio è stata seguita con altrettanto interesse da Cellino, che intende adire le vie legali come ha fatto intendere ieri via sms. Secondo lui, e i suoi avvocati, non c’è nesso tra il marchio affidato all’Union e la possibilità di usare simboli legati al Brescia Calcio sulle proprie maglie. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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