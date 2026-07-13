Il vecchio marchio del Brescia di Corioni sarà dell'Union di Pasini che a questo punto potrà anche utilizzare la Vu bianca sulle maglie. All'asta per il marchio era presente solo il presidente Pasini, non sono state depositate altre offerte (il termine era venerdì scorso via Pec). Sarà possibile ancora rilanciare, fino all'atto notarile, ma per ora l'asta se l'è aggiudicata Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia. All'arrivo allo studio della commercialista Barbara Lazzari Giuseppe Pasini si è dichiarato «fiducioso». E la sua fiducia era ben riposta: il marchio storico ora è ufficialmente della sua Union. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Brescia.corriere.it - Calcio, il marchio del Brescia di Corioni va all'Union. Presto la «vu» bianca sulle maglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Union Brescia, Corini commenta la sconfitta con il Renate | VIDEO

Notizie e thread social correlati

Guerra sul marchio, lunedì la verita sulla vu ma Cellino è pronto alla battaglia legale: «Spetta al mio Brescia Calcio»Il proprietario del Brescia Calcio ha annunciato che si opporrà legalmente a una disputa sul marchio, affermando che la proprietà del marchio...

Casarano-Union Brescia 0-3 Calcio serie C: playoffNel match di calcio di serie C tra Casarano e Union Brescia, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3-0.

Temi più discussi: Scoppia la guerra del marchio. Cellino: Può usarlo solo il mio Brescia; Marchio storico, Cellino tuona: Darlo all’Union sarebbe gravissimo; Guerra sul marchio, lunedì la verita sulla vu ma Cellino è pronto alla battaglia legale: Spetta al mio Brescia Calcio; Marchio storico del Brescia, Cellino contesta l’asta: domani l’assegnazione in licenza - Radio Bruno.

Brescia, Pasini all’asta per il marchio storico: FiduciosissimoCosì il presidente dell’Union all’arrivo a Desenzano del Garda. Ancora da capire se la sua sia l’unica offerta, o se ne siano arrivate altre ... giornaledibrescia.it

Calcio, il marchio del Brescia di Corioni va all'Union. Presto la vu bianca sulle maglieAll'asta a Desenzano c'era solamente Giuseppe Pasini. Nessuna controfferta per ora, ma un rilancio è tecnicamente ancora possibile ... brescia.corriere.it